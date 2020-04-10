Ermenistan’ın Tiflis Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre, Gürcistan, Türkiye’deki 73 Ermeni vatandaşının ülkelerine dönmesi için koridor açtı.

Büyükelçiliğin sosyal medyadaki açıklamasında, “Gürcü yetkililer ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye’deki 73 Ermenistan vatandaşının iki otobüsle yurda dönmeleri için Gürcistan’da koridor sağlandı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, büyükelçiliğin konuyla ilgili tüm çalışmaların koordinasyonunu sağladığı, vatandaşlar için gerekli gıda ve temel gereksinimlerin tahsis edildiği kaydedildi. Açıklamaya göre, söz konusu kişiler için gerekli dezenfekte çalışmaları da gerçekleştirildi.

Gürcistan’da koronavirüs nedeniyle sınırlar yabancılara kapatıldı. Yasak, yük taşımacılığını kapsamıyor.