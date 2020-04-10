Rusya Sağlık Bakanı: Zatürre hastalarına test sonuçları beklenmeden Kovid-19 tedavisi uygulanacak

Muraşko, Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e verdiği demeçte Kovid-19 hastalarının tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'un hızla yayıldığını ve laboratuvar onayı olmadan tanı koymaya imkan sunan spesifik klinik tablosu bulunduğunu kaydeden Muraşko, "Zatürre hastalarına nihai tanı koyulmadan Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uygulanacak. Bu, doktorlar için normal bir uygulama zira bu durumda aynı sistem söz konusu" dedi.

Muraşko'nun açıklaması, Moskova'da Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorların 'Rusya'daki zatürre vakalarının çok büyük bölümünün büyük ihtimalle yeni virüsten kaynaklandığı ve aynı şekilde tedavi edilmesi gerektiği' şeklindeki yorumlarını izliyor.

Rusya’da son 24 saatte 57 bölgede 1.786 kişiye Kovid-19 tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı 11.917 oldu. 18 kişi ölürken 97 kişi taburcu edildi.