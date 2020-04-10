Fransa'da, salgında ölenlerin cenazeleri için morg ücreti alınmasına tepki yağıyor

Fransa'da, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin cenazeleri için morg ücreti alınmasına tepki büyüyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, tarım ve gıda ürünleri bakımından dünyanın en büyük pazarı durumundaki Rungis Uluslararası Pazarı'nda morga dönüştürülen bir depoya konulan cenazeler için ailelerden altı gün karşılığında 159 euro, her ek gün için 35 euro ve bir saat süreyle cenazeyi görebilmek için de 55 euro ücret isteniyor.

'Tiksinti duyuyorum'

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bu ücretlerin ailelerden talep edilmesinin ‘normal olmadığını’ belirterek, uygulamanın gözden geçirilmesini talep etti.

Pazarın Başkanı Stephane Layani de bu uygulamaya tepki göstererek, "Çok kızgınım ve tiksinti duyuyorum" dedi.

Morga dönüştürülen deponun herhangi bir ücret alınmadan tahsis edildiğini ifade eden Layani, "Koronavirüs krizinden faydalanıp gözü yaşlı ailelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Kabul edilemez'

Fransa Cenaze Şirketleri Başkanı Sandrine Thiefine de durumunolduğunu vurguladı.

Ailelerin buna sert şekilde tepki gösterdiğinin altını çizen Thiefine, bu ücretleri devletin üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki birçok siyasetçi de tepkilerini dile getirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğu başkent ve çevresinde, morgların yetersiz kalması nedeniyle 2 Nisan'da Rungis Uluslararası Pazarı'ndaki bir deponun, morga dönüştürülmesine karar vermişti.

Söz konusu morgun yönetiminin özel bir şirkete verildiği belirtilmişti.

Fransa'da salgın nedeniyle şimdiye kadar 12 bin 210 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 118 bin 790'a ulaştı.