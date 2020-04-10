Koca: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1006'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yapıyor.
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Sözlerimi özellikle şahsınız için söylediğimi kabul edin. Mukaddes Hanım teyze, beni karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin. Sevgili genç arkadaşım Can, telefonda konuşuyormuş gibi beni dinle.
- Türkiye'deki toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 611 bin 635'tir. Yoğun bakım konusunda Avrupa'nın en şanslı ülkeyiz, ülkenizin sağlık altyapısına güvenin. 2423 hastamız iyileşerek taburcu edildi. Sağlık ordumuza güvenin.
- 'O kendine çok dikkat eden biri, koronavirüs ona bulaşmış olamaz' demeyin. Virüs her insana bulabilir. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir. Tedbirli olun.
- Artık nisan ayındayız. Güneşin, canlanan doğanın cazibesi sizi dışarı davet edecek. Sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Hastalığı kontrol altına aldığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak.
- Vekillere seslenmek istiyorum, sağlık camiası olarak uzun yıllardır süregelen bir sorunumuz var. Hekimlerimizin diğer birçok personelimizin uğradığı şiddet pek çok kez haber oldu. Yasalar caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce Meclis, beklediğimiz adımı atmış durumda. Cezaların caydırıcı sertlikte olması baştan beri Cumhurbaşkanımızın da talebidir. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının koronavirüs mücadele ettiği günlerde, şiddetin asla bağışlanması düşünülemez. Sizlerden istirhamımız bu tasarının her vekilin evet oyuyla yasalaşmasıdır. Meclisimizden personelimiz için bir kalkan istiyorum. Meclis yasayı oy birliğiyle çıkarırsa bizler meclisimizi yürekten alkışlayacağız.
- Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu. Bugün iyileşen 281 vakamızla beraber 2 bin 423 hastamız iyileşti.
- Test sayımız 30 bine yaklaşmıştı, 30 bin önümüzdeki hafta için belirlediğimiz hedefti, bugün aşmış olduk. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz. Riski kontrol altına alma gücümüz her geçen gün artıyor. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Maskeye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırmaya başladık. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği'ne özellikle teşekkür ediyorum.
- Geçen toplantıda Türkiye olarak erkenden kullanmaya başladığımızı belirttiğim ilaçların faydasından daha fazla emin olduğumuzu söylemek isterim. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamız giderek azalıyor. Vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada yer almaktadır. Hastalıkla Türkiye'nin bütün şehirlerinde mücadele ettiğimiz bir aşamadayız.
- Bir söz vardır, hepimiz diğerinin bir uzvu gibidir. Kendimizi korumanın yolu başkasına dikkat ve ihtimamdan geçer. toplumda çok yüksek bir duyarlılık vari teşekkür ediyorum. Millet, devlet el birliğiyle biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz.
- İstanbul özelinde seyrin nasıl gittiğini az önce rakamlarla konuştuk. Taramayı giderek artırdığımız bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Sosyal izolasyonu korumak zorundayız, önümüzdeki 2 hafta çok önemli.
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