Koca: Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1006'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1006'ya yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yapıyor.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: