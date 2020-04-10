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    Rüştü Reçber'in son koronavirüs testi negatif çıktı

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    Koronavirüs salgını
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    Yeni tip koronavirüs tedavisi gören eski milli kaleci ve TFF Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'in son testleri negatif çıktı.

    Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Rüştü'nün test sonuçları çok şükür negatif" ifadesini kullandı.

    Işıl Reçber, tedavisini tamamlayanların immün plazma yöntemiyle diğer hastalara yardımcı olabildiğini aktararak, "Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüğüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah. Allah'tan diğer tüm hastalara acil şifalar diliyorum" şeklinde görüş belirtti.

    Sağlık Bakanlığının tedavi protokolünün çok iyi olduğuna dikkati çeken Işıl Reçber, şunları kaydetti:

    "Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim. Hem bilgi hem de düzeltme olsun. Kim olursanız olun, hangi hastanede olursanız olun Sağlık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolü var. Koronavirüs tedavisinde hem Türkiye'de belirlenen ve hem de tedavide başarılı ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar. Özel, vakıf veya devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere iki ayrı tedavi uygulanıyor."

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    Bizden birlikte fotograf bekleyenler oldukça fazla ♥️şimdilik eskilerden olsun🙏🏻İnşallah en kısa sürede yeni de gelir.Yine sağlıkla,gülerek, sarılarak sevdiklerimizle oluruz.. Hayatta herşey tecrübe, öğreti,görev, Zorlu bir süreçten sonra iyileşen hastalar artık maşallah en temiz oluyorlar .Rüstü’nün test sonuçları negatif çok şükür🧿 Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor.Hiçkimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi aksine iyileşen hastaların kanı ile yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah🙏🏻 Allahtan diğer tüm hastalara acil şifalar olsun.. Yanlış bir algıya açıklık getirmek isterim hem bilgi hem düzeltme olsun; Kim olursanız olun hangi hastanede olursanız olun Saglık Bakanlığımızın resmi ve çok iyi bir tedavi protokolu var.Corona virüsü tedavisinde hem Türkiye’de belirlenen, olan hem de tedavide başarılı olan ülkelerden devletimizce getirtilen ilaçlar bunlar.Özel, Vakıf veya Devlet hastaneleri fark etmez kişinin hastalığının seviyesine göre iki ayrı tedavi var.Her yerde aynı.Yani normal oda ve yoğun bakım ünitesi olmak üzere..Önerilerimizi tavsiyelerimizi sormuşsunuz binlerce kez,nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünmeden edemiyoruz.Kesinlıkle doktor kontrolünde veya hastanede alınmalı bunlar ama antiviral ilaç olarak virüs karşıtı ; plaquenil ve tamiflu, antibiyotik olarak Azitromisin türü,C vitamini günlük 1000mg zaturre varsa daha fazla ek ilaç veriliyor mecburen. İl ve ilçe sağlık ekibi ve ilçe emniyeti de hiç durmadan gece gündüz çalışıyorlar.Birçok ülkeden daha kontrollü ve önlemler doğru alınıyor. Günlük temiz hava, egzersiz, min 8 saat uyku,3 lt su , bol sıvı, sıcak suya limon, alkali içerikli beslenme, bol meyve hiçbirseyiniz yoksa da evde yapmanız gerekenler.Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın..

    Isil Recber (@isilrecber)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koronavirüs, Rüştü Reçber
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