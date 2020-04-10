İstanbul'da metrobüs şoförleri koruyucu tulumla görev yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında metrobüs hattıyla ilgili olarak alınan yeni kararı açıkladı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla görev yapacak, istasyonlarımızda da termal kameralar yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de yolcularımızın korunması açısından önemli."

Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla görev yapacak, istasyonlarımızda da termal kameralar yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de yolcularımızın korunması açısından önemli. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/9Kv3rvLPJ4 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 10, 2020

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