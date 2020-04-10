Almanya'da bir eyalet mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz kıyısına gitme yasağını 'orantısız' buldu

BBCTürkçe'nin haberine göre, Greifwald'daki yüksek mahkeme halkın deniz kıyısına seyahatine getirilen yasağın, sahil kasabalarının yakınında yaşayan eyalet halkının özgürlüklerini 'lüzumundan fazla' kısıtladığına karar verdi.
Mecklenburg-Batı Pomeranya eyaleti hükümeti mahkemenin kararını kabul etti. Fakat koronavirüsün yayılmasını engellemek açısından, deniz kıyısına gidenleri birbirlerinden 2 metre mesafeyi korumaya çağırdı.
Fakat diğer eyaletlerde yaşayanlar için deniz kıyısına seyahat yasağı hala geçerliliğini koruyor.
Almanya'nın Baltık denizine bakan sahil bölgelerinde sıcaklığın bu hafta sonunda 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Almanya'nın tamamında sokağa çıkma konusunda sınırlamalar kondu fakat bu kısıtlamalar eyaletten eyalete farklılıklar gösteriyor.
En ağır önlemler Bavyera ve Saarland eyaletlerinde uygulanıyor.
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