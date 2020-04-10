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    2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı İstanbul sokaklarında yoğunluk

    Türkiye'nin 31 ilinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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    Koronavirüs salgını
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    Türkiye’de Kovid-19 salgını (23)
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    İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

    İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

    Yasak Pazar 23.59’a kadar sürecek. Bakanlık, TSİ 22.15’te valiliklere gönderilen genelgenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

    ​Açıklama şöyle:

    10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
    Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.

    İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yaptı.

    Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

    "Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın, SOKAĞA ÇIKMALARI YASAKLANMIŞTIR."

    Yasak öncesi marketlere akın

    Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesine birkaç saat kala, vatandaşlar ev ihtiyaçlarını temin edebilmek için marketlere akın etti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı ek genelge yayınlandı. 

    Genelge şöyle:

    - Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

    - Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı.

    - Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir; 

    - Bu kapsamda; 

    1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

    2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

    Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,  Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı işyerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri, Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

    3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

    Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları, TBMM çalışanları, Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, Acil çağrı merkezler çalışanları, Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
    Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar, Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
    Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır. 

    Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

    Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; 

    Gereğini önemle arz ve rica ederim.

    İmamoğlu'ndan tepki: Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı kararına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

    "Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır."

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Bilim Kurulu toplantısı sonrası sorulan sokağa çıkma yasağı sorusuna şu yanıtı vermişti:

    "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşlarımızı uyardım. Bu dönemde ne kadar hareketli bir ortama girilmez ise, kendi kendine izolasyon ne kadar çoğalır ise başarı oranımız o derece artmış olur. Önümüzdeki hafta bu tablonun seyrini göreceğiz. Ona göre sıkı tedbir konusunda tekrar düşünülür."
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    Türkiye’de Kovid-19 salgını (23)
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