İBB’de 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı: 2 bine yakın personel karantinada, 3 personel yaşamını yitirdi

İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350’dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.