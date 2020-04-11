İBB’de 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı: 2 bine yakın personel karantinada, 3 personel yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un paylaştığı bilgiye göre, İBB personeli 350 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Öte yandan 2 bine yakın İBB personelinin karantinada olduğu, 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.
İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350’dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 10, 2020
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