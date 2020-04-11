Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısı bu sabah saatlerinde dünya genelinde 1 milyon 700 bine ulaştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 742'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak dün akşam bir açıklama yaptı ve hayatını kaybedenlerin sayısını 1006 olarak duyurdu. Koca, virüse yakalananların sayısını ise 47 bin 29 olarak açıkladı.