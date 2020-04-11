Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

Adalet Bakanlığı, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı yeni tedbir kararını açıkladı.

Bakanlık bu kapsamda 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

Adalet Bakanlığı daha önce de adliyelerde virüs nedeniyle 'esnek çalışma' uygulamasına geçtiklerini duyurmuştu.