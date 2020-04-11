İçişleri Bakanlığı: Evlere ekmek dağıtımı başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımının valilik ve kaymakamlıklarca yapılan planlama doğrultusunda başlandığı belirtildi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, “Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla dağıtım başlamıştır, sorunsuz şekilde ilerlemektedir” ifadelerine yer verdi.