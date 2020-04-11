Rusya Büyükelçiliği: Antalya-Moskova 'tahliye seferi' ertelendi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin 31 kentinde ilan sokağa yasağı nedeniyle Antalya'daki Rusları ülkelerine tahliye edecek seferin ertelendiğini duyurdu.

Antalya'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00:00'dan 12 Nisan saat 00:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Rus elçiliği, bugün yapılması planlanan Antalya-Moskova 'tahliye seferinin' ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

В связи с введением в мегаполисах Турции (вкл.Анталью) запрета на выход на улицу с 0:00 11.04 до 24:00 12.04 запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья - Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа. Новое время рейса будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/3f4FFatsFB — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 10, 2020

​Elçilik, ertelenen seferin yeni tarihinin daha sonra açıklanacağını belirtti.