Rusya Büyükelçiliği: Antalya-Moskova 'tahliye seferi' ertelendi

Antalya'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00:00'dan 12 Nisan saat 00:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasağın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Rus elçiliği, bugün yapılması planlanan Antalya-Moskova 'tahliye seferinin' ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
В связи с введением в мегаполисах Турции (вкл.Анталью) запрета на выход на улицу с 0:00 11.04 до 24:00 12.04 запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья - Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа. Новое время рейса будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/3f4FFatsFB— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) April 10, 2020
Elçilik, ertelenen seferin yeni tarihinin daha sonra açıklanacağını belirtti.
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