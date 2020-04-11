Kocaeli'de yasağa uymayıp dışarı çıkan gençler, doğalgaz dağıtım aracını polis sanıp kaçtı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı gençler, doğalgaz dağıtım firmasının aracını polis aracına benzetince kaçtılar.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki bir grup genç, sokakta gezerken doğalgaz dağıtım firmasına ait aracı gördü.

Aracı polis aracına benzeten gençler, panikle koşmaya başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok kez izlendi.

Kocaeli'de yasağa uymayıp dışarı çıkan gençler, doğalgaz dağıtım aracını polis sanıp kaçtıhttps://t.co/N55uAATNpH pic.twitter.com/uiXx4SM7OD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 11, 2020

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