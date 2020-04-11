MHP'li Enginyurt'tan Soylu'ya: Milletin sokağa döküleceğini hesaplamadınız mı?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iki gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak "Milletin sokağa döküleceğini hesaplamadınız mı?" diye sordu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, iki gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bazı sorular yöneltti.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Devlet kaos önler, yaratmaz" etiketini kullanan Enginyurt, sorularını şöyle sıraladı:

1- Yasak gündüz açıklansa olmaz mıydı?

2- '24:00'da başlayacaktır' diye ilan edeceğinize, '24:00'da duyursanız daha iyi olmaz mıydı?

3- Milletin sokağa döküleceğini hesaplamadınız mı?

4- Hesapladıysanız niye tedbir almadınız?

Süleyman Soylu'ya sormak istiyorum,

1- yasak gündüz açıklansa olmaz mıydı?

2- 24 de başlayacaktır diye ilan edeceğinize,24 de duyursanız daha iyi olmazmıydı?

3- Milletin sokağa döküleceğini hesaplamadınız mı?

4- hesapladıysanız niye tedbir almadınız?#Devletkaosönleryaratmaz — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) April 11, 2020

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