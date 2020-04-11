Rusya'da 1667 kişiye daha Kovid-19 tanısı kondu, ölü sayısı 100'ü geçti

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan testler sonucunda ülkenin 49 bölgesindeki 1667 kişiye daha Kovid-19 tanısı koyuldu ve toplam vaka sayısı 13 bin 584 oldu.

Yeni vakaların 1030'nun başkent Moskova'da, 152'sinin Moskova Bölgesi'nde olması dikkat çekti.

Kovid-19 nedeniyle 12 Rusya vatandaşı hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 106 olarak kaydedildi.

Hastalığı yenerek tahliye edilenlerin sayısı da 250 artarak 1.045 oldu.