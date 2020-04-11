Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Sokaklara taşılmasının önümüzdeki günlerde bir bedeli olacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün gece 24 TV canlı yayınında Ebru Doğan'ın sorularını yanıtladı. Sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası vatandaşların fırın ve tekellere akın etmesini değerlendiren Özlü, şunları kaydetti:

© İHA / Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini öğrenenler, gece yarısı pazarlara akın etti 5 kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta-on gün içinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum."

Halkın tedbirsiz şekilde sokağa çıkmasıyla 'korkunç bir bulaşma olasılığı' olduğunu vurgulayan Özlü, "İyi olmasını temenni ederim ama iyi görünmüyor. Bana Türkiye'nin her yanından görüntüler geliyor. Eğer doğruysa bunlar çok ciddi problem var, mutlaka müdahale edilmeli" dedi.