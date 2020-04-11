Çin, Rusya'ya Kovid-19 tedavi deneyimine sahip sağlık personeli gönderdi

Bakanlığın açıklamasına göre Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından oluşturulan sağlık personeli grubu bu sabah Rusya'ya gitti.

Rusya'nın Harbin Başkonsolosluğu da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Çinli uzmanların Rusya hükümeti tarafından davet edildiğini belirten başkonsolosluk, "Uzmanlar arasında Kovid-19'la mücadele sırasında büyük klinik deneyimi ve uygulama bilgisi kazanan ünlü virüsologlar ve doktorlar yer alıyor" dedi.

Çinli uzmanların Rusya'ya Heilongjiang bölgesi tarafından hibe edilen birkaç ton tıbbi malzeme ve ekipman da götürdüğü ifade edildi.