Rusya, geliştirilen Kovid-19 aşılarını ilk etapta 60 kişi üzerinde test edecek

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki 'Vektör' Devlet Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte Kovid-19 aşılarıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Onaylanan protokole uygun olarak klinik araştırmaların sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılacağını kaydeden Maksutov, "Araştırma gruplarını halihazırda oluşturuyoruz. Yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bağışıklık kazanan ilk kişiler arasında olmak isteyen çok sayıda gönüllü var" dedi.

Aşıları geliştiren uzmanların da aşı olmak istediklerini, zira aşıların etkinliğinden emin olduklarını anlatan Maksutov, klinik araştırmaların ilk etabının 60 gönüllü üzerinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Maksutov, hafta içi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, Kovid-19 aşılarının klinik araştırmalarına haziran sonunda başlamayı planladıklarını ancak bu tarihi mayısa çekebileceklerini söylemişti.

Rusya'da Kovid-19 tedavisi için Meflokin, Hidroksiklorokin ve Kolidavir adlı ilaçlar geliştirilmişti.