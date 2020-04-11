İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 ilde iki gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 31 ilde iki gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir."