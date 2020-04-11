İstanbul'da açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi 'Zorla içeri girdiler' dedi

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyen polis, içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkarttı. Market sahibi, müşterilerin zorla içeri girdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 31 ilde iki gün süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekipleri, bazı bölgelerde denetim amacıyla uygulama noktası oluşturdu. Bu kapsamda İstanbul'un Sultangazi ilçesinde de denetimler arttı.

İsmetpaşa mahallesinde bulunan bir marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirleyen ekipler, ilçe zabıtası ile birlikte markete baskın düzenledi.

Polislerin geldiğini gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı.

Polisin uyarılarına rağmen kepenkleri açmamakta direnen market sahibi Baran, daha sonra kepenkleri açtı. İçeri giren ekipler, marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı.

Market sahibi Raif Baran, temizlik yaptıklarını, içeride bulunan kişilerin zorla içeri girdiğini söyledi. Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu belirterek, alışveriş yapmak için içeri girdiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

İstanbul'da açık markete baskın: Müşteriler saklandı, market sahibi 'Zorla içeri girdiler' dedihttps://t.co/R51wZeGi8T pic.twitter.com/eedBF1149g — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 11, 2020

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