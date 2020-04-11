Kuzey Kıbrıs, vatandaşları haricindekilere 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı

Kuzey Kıbrıs hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar Kuzey Kıbrıs vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlara yer verildi.

Bakanlar Kurulu, tüm kara ve hava sınır kapılarının, ülke vatandaşları ve vatandaşların eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan'a kadar kapatılması yönünde karar aldı.

Hükümet, Kuzey Kıbrıs'a sefer yapan gemilerin bu akşam saat 20.00'den başlayarak 27 Nisan'a kadar, elzem hizmetler dışında ülkeye yolcu taşımalarını da yasakladı.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 158 kişiye test yapıldığı ve testlerin tümünün negatif çıktığı belirtildi.

Ülkede bugüne kadar toplam 99 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.