Çin’de bir koronavirüs hastasının tedavi maliyeti belli oldu

Çin’de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişinin hastanede tedavisi için ortalama 3 bin dolar (yaklaşık 20 bin TL) harcandığı öğrenildi.

Çin Ulusal Sağlık Sigortası Yönetimi üst düzey yetkilisi Xiong Xianjun, Kovid-19’a yakalanan bir kişinin hastanede tedavi edilmesinin ortalama maliyetinin 21.5 bin yuan (yaklaşık 20 bin TL) olduğunu belirtti.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre hastalığı ağır geçiren biri içinse tedavi masrafları ortalamada 150 bin yuanı (yaklaşık 142 bin TL) bulabiliyor, fakat ağır vakaların tedavisi için yapılan harcamalar yüzbinlerce yuan ile ifade edilebiliyor.

Çok kritik bazı durumda olan hastaların tedavi ücreti ise 1 milyon yuanı (950 bin TL) geçebiliyor.

Açıklanan son verilere göre dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla kişi Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandı, yaklaşık 99.7 bin kişi ise yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 389 bin kişi oldu.