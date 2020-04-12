Moskova’da 14 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 14 kişiinin 52 ila 82 yaşlarında olduğu ve hepsinde hipertansiyon, diyabet, kardiyomiyopati, kalp krizi sonrası ağırlaşma gibi farklı hastalıkların da saptandığı ifade edildi.

Bu kişilere aynı zamanda zatürre teşhisi de konulduğu vurgulandı.

Rusya'da şu ana kadar 13 bin 584 Kovid-19 vakası tespit edilirken, yaklaşık 1050 hasta tedavi edildi.