Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı

NASA'nın internet sitesinde yayınlanan Goddard Uzay Uçuş Merkezi uydu verilerine göre, ABD’nin kuzeydoğu kesimindeki metropol şehirlerde nitrojen dioksit hava kirliliği seviyesinin, martta son 4 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 30 düştüğü kaydedildi.
NASA’dan yetkililer, nitrojen dioksitin ulaşım ve elektrik üretimi için tüketilen fosil yakıtından kaynaklandığını belirterek, hava kirliliğindeki düşüşün salgın nedeniyle insan aktivitesindeki değişikliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.
Boston, New York ve Başkent Washington DC hattında görülen hava kirliliğindeki düşüşün geçici olduğuna da dikkat çeken yetkililer, evde kalma talimatının kaldırılması halinde verilerin tekrar eski seviyesine çıkabileceğini belirtti.
The northeastern U.S. has seen decreased levels of air pollution, potentially due in part to #COVID19 activity restrictions. Initial NASA satellite data appear to show roughly 30% lower nitrogen dioxide levels in March 2020 compared to the average March.https://t.co/Wk4Z1h7Q8S pic.twitter.com/iQ69vhz0so— NASA Goddard (@NASAGoddard) April 10, 2020
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