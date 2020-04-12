İstanbul'da koronavirüs sessizliği

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kararının ardından sessizliğe bürünen Ortaköy Camisi çevresi, Mecidiyeköy, Galata Kulesi, Taksim, İstiklal Caddesi drone ile gece görüntülendi.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı."
Adana'da polis ekipleri, sokağa çıkamayan vatandaşların kendilerinden talep ettiği süt ve çikolatayı isteklilerine ulaştırdı.
ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, halkın büyük bölümünün "evde kal" çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.
Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan 2 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
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