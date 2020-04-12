Papa tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini düzenledi

Koronavirüs salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye devam ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs salgını nedeni ile tarihte ilk kez Vatikan’da bulunan Petrus Bazilikası’nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.

Paskalya ayini televizyonlardan ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İtalya’da tüm dini toplantılar yasaklandı.

📹VIDEO | We’ve put together the most outstanding moments from the #EasterVigil Mass with #PopeFrancis in St. Peter’s Basilica. Take a look! #HappyEaster pic.twitter.com/u4GGEL1nVc — EWTN Vatican (@EWTNVatican) April 11, 2020

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