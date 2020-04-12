86 yaşında koronavirüsü yenmişti: Beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi

Sakarya'da koronavirüs tedavisi gören ve dokuz gün sonra iyileşerek taburcu edilen 86 yaşındaki Resmiye Işık, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi görüp, dokuz gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi.