Barlas ve Ardıç'tan marketlere akın eden halka hakaret: 'Zeka özürlüler, ayılar'

Sabah gazetesi yazarları Mehmet Barlas ve Engin Ardıç, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle marketlere ve fırınlara akın eden yurttaşlara 'alt tabaka, ayılar, zeka özürlüler' gibi sözlerle hakaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmesi üzerine paniğe kapılarak market ve fırınlara akın eden yurttaşları hedef alan Mehmet Barlas ve Engin Ardıç, bugünkü köşelerinde hakarete varan yorumlar yaptı.

'Zeka özürlüler' imasında bulunan Mehmet Barlas , "Yasak başlamadan önce gece yarısı sokakları, meydanları, marketleri dolduranları ise büyük çoğunluk 'Koronavirüs salgınını umursamadıklarına göre bunlar zeka özürlü olmalılar' diyerek televizyon haberlerinden izledi" ifadelerini kullandı.

Çirkin ifadeler kullanmasıyla bilinen Engin Ardıç da, 'alt tabaka, lümpen, ayı' gibi ifadeler kullandı.

Ardıç, "Şimdi de, yasağı çiğneyen ayıları televizyondan gülerek izlemiyor muyuz? (...) 'Ay ben sıcakladım ayol' diye kendini sokağa atan teyzeler... Bunca gürültü patırtıdan sonra bile 'haberim yoktu' diyen amcalar... 'Sen bana karışamazsın' diye polise diklenen, hatta tüküren babayiğit bozuntuları... İşbu yasak alt tabaka için konulmuştur. (...) Küçük burjuva yasaklara büyük ölçüde uyum sağladı. Yüksek sosyete, Şeyma hariç, olgun davranıyor. Ama onların evleri de geniştir. Arıza çıkaran lumpenproletaryadır" dedi.