Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk yaptığı 'eve' saklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk, polis arabasını görünce oyun oynamak için kız kardeşiyle yaptığı eve yatarak saklandı. Polis ekipleri, korkan çocuk ve kız kardeşine çikolata ikram etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, emniyet mensupları da görevlerini sürdürüyor. Emniyet güçleri görevlerini yerine getirirken farklı durumlarla da karşılaşabiliyor.

Bunlardan biri Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşandı. Polis memurları devriye gezerken, evlerinin önünde oynayan çocuk, polisleri görünce korkarak, kendince ev olarak yaptığı alana saklandı.

© İHA / MURAT SEYMAN Polisleri görünce korkan 4 yaşındaki Mete, ev olarak yaptığı alana saklandı.

4 yaşındaki Mete isimli çocuğun bu davranışını fark eden polisler, çocukla kardeşinin yanına giderek çikolata verdi. "Sizleri çok seviyoruz" diyerek ayrılan polisleri iki kardeş de el sallayarak uğurladı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen polisler, sosyal mesafe kurallarını da ihmal etmedi.