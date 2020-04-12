Kayıt
16:16 12 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Eski Dışişleri Bakanı Yakış: Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir

    © REUTERS / RODRIGO GARRIDO
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (23)
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104180/89/1041808959_0:143:3032:1847_1200x675_80_0_0_595473a1e9f406c99236eff53882e4c3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004121041808991-eski-disisleri-bakani-yakis-virusler-biyolojik-silah-olarak-kullanilabilir/

    Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küreselleşmenin sonu anlamına gelmediğini, bununla birlikte ekonomik çatışmada Çin’in ABD’ye göre daha avantajlı konuma geleceğini, virüslerinse ileride biyolojik silah olarak kullanılabileceğini belirtti.

    Sputnik’e konuşan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Yakış, pandeminin küreselleşmenin sonu anlamına gelmediğini, bununla birlikte ekonomik çatışmada Çin’in ABD’ye göre daha avantajlı konuma geleceğini, virüslerinse ileride biyolojik silah olarak kullanılabileceğini ifade etti.

    'Çin, ABD'ye karşı daha güçlü konuma geçecek'

    Yakış, “Küreselleşme büyük bir olasılıkla devam edecek. ABD ile ekonomik çatışmada Çin daha güçlü bir konuma gelecek. Dünyayı daha güvenli hale getirmeye yönelik çabaların süreceğini ve hatta artırılacağını, ancak bunun silahlanma yarışını durdurmayacağını tahmin ediyorum. Ve ileride virüslerin biyolojik silah olarak kullanılabileceği olasılığını da dışlamıyorum” diye konuştu.

    'Sermaye dağılımı daha da dengesiz hale gelecek'

    © AFP 2020 / ANDREA PATTARO
    Koronavirüs küreselleşmeyi bitirecek mi?
    Pandemi sonrasında yaşamın çeşitli alanlarında değişimlerin olabileceğini, ancak radikal değişikliklerin söz konusu olmayacağını öngören Yakış, şöyle konuştu:

    Sermayenin yeniden dağılımı gerçekleşebilir. Her ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) büyük bir olasılıkla düşecek ve çoğu vatandaşın gelirleri azalacak. Aynı zamanda elinde büyük parası olanlar, iflas eden şirketlerin mülkünü satın alacak ve böylece sermayenin dağılımı daha da dengesiz hale gelecek.”

    'İlaç şirketleri kazanç elde edecek, ülkeler birbirlerini suçlayacak'

    Yakış, pandemi sonrasında çevrimiçi ticaretin, uzaktan eğitimin, geleneksel konferanslar yerine video konferansların artması gibi hissedilir değişimlerin oluşacağına dikkat çekti:

    “İlaç şirketleri, özellikle salgının sonlarına doğru koronavirüse karşı ilaçlar elde ettiklerini duyurabilir, böylece büyük ve muhtemelen haksız kazançlar elde edebilir. Bununla birlikte farklı ülkeler, virüsün yayılmasından kimin sorumlu olduğu konusunda birbirlerini suçlamaya başlayacak.”

    'Dünya toplumu olup bitenlerden ders çıkarmalı'

    Dünya toplumunun olup bitenlerden ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Yakış, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve başlarında başarılı hükümetlerin bulunduğu ülkeler, buna benzer pandemilerin yaşanması olasılığına karşı programlar ve eylem planları geliştirmeye başlayacak.”

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (23)
    Etiketler:
    Biyolojik silah, ABD, Çin, Küreselleşme, Salgın, Koronavirüs, Yaşar Yakış
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
    İstanbul'da koronavirüs sessizliği
    Karikatür
    'ABD, Kovid-19 salgınını Suriye hükümetini itibarsızlaştırmak için kullanıyor'
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet