Eski Dışişleri Bakanı Yakış: Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin küreselleşmenin sonu anlamına gelmediğini, bununla birlikte ekonomik çatışmada Çin’in ABD’ye göre daha avantajlı konuma geleceğini, virüslerinse ileride biyolojik silah olarak kullanılabileceğini belirtti.

Sputnik’e konuşan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yakış, pandeminin küreselleşmenin sonu anlamına gelmediğini, bununla birlikte ekonomik çatışmada Çin’in ABD’ye göre daha avantajlı konuma geleceğini, virüslerinse ileride biyolojik silah olarak kullanılabileceğini ifade etti.

'Çin, ABD'ye karşı daha güçlü konuma geçecek'

Yakış, “Küreselleşme büyük bir olasılıkla devam edecek. ABD ile ekonomik çatışmada Çin daha güçlü bir konuma gelecek. Dünyayı daha güvenli hale getirmeye yönelik çabaların süreceğini ve hatta artırılacağını, ancak bunun silahlanma yarışını durdurmayacağını tahmin ediyorum. Ve ileride virüslerin biyolojik silah olarak kullanılabileceği olasılığını da dışlamıyorum” diye konuştu.

'Sermaye dağılımı daha da dengesiz hale gelecek'

Pandemi sonrasında yaşamın çeşitli alanlarında değişimlerin olabileceğini, ancak radikal değişikliklerin söz konusu olmayacağını öngören Yakış, şöyle konuştu:

“Sermayenin yeniden dağılımı gerçekleşebilir. Her ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) büyük bir olasılıkla düşecek ve çoğu vatandaşın gelirleri azalacak. Aynı zamanda elinde büyük parası olanlar, iflas eden şirketlerin mülkünü satın alacak ve böylece sermayenin dağılımı daha da dengesiz hale gelecek.”

'İlaç şirketleri kazanç elde edecek, ülkeler birbirlerini suçlayacak'

Yakış, pandemi sonrasında çevrimiçi ticaretin, uzaktan eğitimin, geleneksel konferanslar yerine video konferansların artması gibi hissedilir değişimlerin oluşacağına dikkat çekti:

“İlaç şirketleri, özellikle salgının sonlarına doğru koronavirüse karşı ilaçlar elde ettiklerini duyurabilir, böylece büyük ve muhtemelen haksız kazançlar elde edebilir. Bununla birlikte farklı ülkeler, virüsün yayılmasından kimin sorumlu olduğu konusunda birbirlerini suçlamaya başlayacak.”

'Dünya toplumu olup bitenlerden ders çıkarmalı'

Dünya toplumunun olup bitenlerden ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Yakış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve başlarında başarılı hükümetlerin bulunduğu ülkeler, buna benzer pandemilerin yaşanması olasılığına karşı programlar ve eylem planları geliştirmeye başlayacak.”