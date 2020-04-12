Sokağa çıkma yasağı sürerken İBB ekipleri kenti dezenfekte etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokağa çıkma yasağı devam ederken, meydan ve caddeleri dezenfekte etti. 130 bin metrekarelik bir alanın temizlendiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağı devam ederken kentin ana meydan ve arterlerinde temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.

İmamoğlu, "Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip İstanbul'un tüm meydanlarını ve ana arterlerini temizleyip dezenfekte ettik. Çalışmalarda insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen, yüksek performanslı, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizleyici ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip İstanbul'un tüm meydanlarını ve ana arterlerini temizleyip dezenfekte ettik. Çalışmalarda insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen, yüksek performanslı, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizleyici ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. pic.twitter.com/cy1qvIaYFh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 12, 2020

İBB: 130 bin metrekarelik alan temizlendi

İBB’den yapılan yazılı açıklamada da Taksim, Eminönü ve Kadıköy meydanları ile İstiklal ve Bağdat caddeleri dahil 130 bin metrekarelik alanın, 168 personel ve 21 araçla temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, ‘dezenfektasyon sırasında, insan ve çevre sağlığına bir zararı olamayan, mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri’nin kullanıldığı belirtildi.

Çalışmalar sırasında meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvar, hastane önü ve resmi kurumlar da temizlendi.