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20:50 12 Nisan 2020
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    İtalya'da koronavirüs

    İtalya'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybı 24 gün sonra ilk kez 500'ün altına düştü: Son 24 saatte 431 kişi öldü

    © REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
    Koronavirüs salgını
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    İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 kişi artarak 19 bin 899'a yükseldi.

    Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat’tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.  Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 102 bin 253'e çıktığını, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 156 bin 363'e ulaştığını belirtti.

    Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 1677’lik artışla 34 bin 211’e çıktığını ifade etti.

    Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 431 kişi daha artarak 19 bin 899'a yükseldiğini açıkladı. Bu, 19 Mart'tan (427) bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu. 

    ​Bu arada, Borrelli, bugün 1984 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı 6 Nisan'dan itibaren sırasıyla 1941, 880, 1195, 1615, 1396 ve 1996 oldu.

    Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da düne göre 42 kişi daha azalarak 3 bin 343'e gerilediğini bildirdi. 

    Sivil Savunma’nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 10 bin 193 test yapıldı.

    Borrelli ile basın toplantısına katılan Gemelli Hastanesi Akciğer Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Luca Richieldi de son 24 saatte kaydedilen ölü sayısının son haftaların en düşüğü olduğunu belirterek, bu hafta genel olarak sayılardaki düşüşün dalgalı seyrettiğini dile getirdi.

    Aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi olan Richeldi, sayıların cesaret verici olduğunu, alınan önlemlerin işe yaradığını söyledi.

    Diğer yandan, ülkede en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera da dün 273 ölümün kaydedildiği bölgelerinde bu sayının bugün 110’a kadar gerilediğini ifade etti.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (28)
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