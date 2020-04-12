Kayıt
23:53 12 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Koronavirüs

    Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümler 113 bini geçti, vaka sayısı 1 milyon 830 bine ulaştı

    © AP Photo / Ivan Valencia
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104180/99/1041809986_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_8210e9c7e07d6bac2e7bd07202f22a7e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004121041810016-dunyada-koronavirus-kaynakli-olumler-113-bini-gecti-vaka-sayisi-1-milyon-830-bine-ulasti/

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 830 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 113 bini, iyileşenlerin sayısı ise 420 bini aştı.

    Koronavirüs salgınıyla ilgili verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a çıktı. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı 156 bin 363'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 34 bin 211 olarak açıklandı. Bu 19 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük rakam oldu.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, tüm dünyanın acı çektiği bu salgına karşı birlik çağrısı yaptı. Papa, salgın sebebiyle inananlara kapalı şekilde Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası içinde Paskalya yortusu ayinini yönetti.

    Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de ise vaka sayısı 550 bin 145'e ulaşırken, can kaybı 21 bin 649 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı ise 31 bini geçti.

    Ülkede hastaneye kaldırılan orta yaşlıların (45-65) 10'da birinin hayata tutunamadığı ortaya çıktı. Diğer yandan ABD'de halkın büyük bölümünün 'evde kal' çağrısına uyması sayesinde, büyük şehirlerde hava kirliliğinin yüzde 30 azaldığı belirtildi.

    İspanya'daki can kaybı da son 24 saatte 366 artarak 16 bin 972 oldu. Vaka sayısının 166 bin 19'a ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 62 bin 391'e çıktı.

    Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bin 393'e çıkarken, ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 132 bin 591, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 186'ya yükseldi.

    Boris Jonhson taburcu oldu

    Can kayıpları İngiltere'de 737 artarak 10 bin 612, İran'da 117 artarak 4 bin 474, Belçika'da 254 artarak 3 bin 600, Hollanda'da 94 artarak 2 bin 737, İsviçre'de 70 artarak 1106'ya çıkarken, salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmedi.

    İngiltere'de, Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson hastaneden taburcu edildi.

    Liverpool'un eski efsane futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish, Kovid-19 teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin salgınla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.

    Somali'de bakan yaşamını yitirdi

    Somali Federal Cumhuriyeti'nin Hirshabelle eyaleti Adalet Bakanı Khalif Mumin Tohow, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

    Myanmar hükumeti, salgınının yayılmasını önlemek için tüm uluslararası uçuşlara getirilen yasağın süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

    Endonezya hükumeti, salgını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında kapasitenin yarısı dolacak şekilde yolcu sınırlaması getirildiğini açıkladı.

    Hırvatistan'a Kovid-19'la mücadelede Çin'den 60 tonluk tıbbi malzeme yardımı ulaştı.

     

    Etiketler:
    Ölüm, vaka, Koronavirüs Görev Gücü, Koronavirüs testi, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
    İstanbul'da koronavirüs sessizliği
    Karikatür
    'ABD, Kovid-19 salgınını Suriye hükümetini itibarsızlaştırmak için kullanıyor'
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet