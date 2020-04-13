Kongo’da Fransız koronavirüs tahliye uçağına ateş açıldı

Fransız Hava Yolu şirketi Air France’ın açıklamasında, “11 Nisan gecesi, şirketimize ait Airbus A330 tipi yolcu uçağı Pointe-Noire havalimanında çıkan olay yüzünden hasar gördü” dendi.
Ateş açıldığı sırada uçağın park halinde olduğu, içinde mürettebat ve yolcuların bulunmadığı kaydedildi.
Uçağın gövdesinde kurşun izlerinin görüldüğü anlatan görgü tanıkları, ateşin Kalaşnikov tüfeğinden açıldığı ifade edildi.
Air Frace, yeni uçak gelinceye kadar seferin 24 saat ertelendiğini açıkladı.
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