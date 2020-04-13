Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin araçlar trafiğe çıktı

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın bitmesiyle birlikte Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı kentlerde çok sayıda araç trafiğe çıktı. Araçlar polis ekiplerince denetlendi. Bazı yerlerde taksiciler iş başı yaptı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle araçların trafiğe çıkmasıyla devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimde bulundu.

Yasağın kaldırılmasının ardından Ankara'nın işlek noktalarında araçlar trafiğe çıktı. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda taksiciler de iş başı yaptı.

Öte yandan polis kontrol noktalarında durdurulan araçların "yol izni" olup olmadığı, polis ekiplerince kontrol edildi.

İzmir'de de polis ekipleri, yaş, kimlik ve ehliyet denetimi yapıldı. Ekipler, vatandaşları gerekmedikçe sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Kent sakinlerinin fazla yoğunluk oluşturmadan benzinliklere gittiği de görüldü.

Ayrıca, ekiplerce yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağı süresince yasağa uymayan 17 kişiye adli, 1223 kişiye idari işlem yapıldı. Toplamda 2 milyon 460 bin lira para cezası uygulandı.

Taksiciler