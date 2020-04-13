Rusya Tüketiciyi ve İnsan Sağlığını Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Rusya’da 1.3 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı.

Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Rusya’da 1.3 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yurt dışından gelen ya da Kovid-19 taşıyan kişilerle temas kuran 141 bin kişinin de tıbbi gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, en son ülkenin 52 bölgesindeki 2186 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu, böylelikle toplam vaka sayısının 15770’e yükseldiği belirtilmişti.