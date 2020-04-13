Endonezya'da salgına karşı 'hayalet' devriyesi: Halkı korkutup eve göndermeyi amaçlıyor

Endonezya’da koronavirüs salgınına karşı insanları evde tutmak isteyen bir köy ‘hayaletlerden’ medet umuyor. Yüzleri beyaza boyanan ve kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydirilen gönüllüler, dışarı çıkanları korkutmayı ve evlere sokmayı amaçlıyor.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tüm dünyada yetkililer halka ‘evde kal’ çağrısı yaparken, Endonezya’nın Cava Adası’na bağlı Kepuh köyünde ilginç bir yönteme başvuruldu.

Evde kalmaları için insanları korkutmak isteyen köyün ileri gelenleri, çok eski bir batıl inanç olan ve ‘Pocong’ adı verilen ‘hayaletlere’ sığındı.

Media asing: Warga Indonesia lebih takut pocong daripada virus corona https://t.co/wZfB9dbCHW #VirusCorona — KONTAN NEWS (@KontanNews) April 13, 2020

Yüzleri beyaza boyanan ve kefene benzeyen beyaz kıyafetler giydirilen gönüllüler, sokaklarda devriye gezerek dışarı çıkanları korkutmayı ve evlere sokmayı amaçlıyor. Bu uygulamaya polis de onay veriyor.

Köydeki gençlerin liderlerinden olan Anjar Pancaningtyas, “Farklı olmak ve caydırıcı bir etki yaratmak istedik, çünkü Pocong’lar ürkütücü ve korkunç” dedi.

‘Pocong’, halk inancında dünyaya hapsolmuş ölü bir ruhu temsil ediyor.

Korku yerine ilgi yarattı

Ancak Pocong’lar bu ayın başında sokaklara ilk çıktığında tam tersi bir etki yaratmış. İnsanlar içeride kalmak yerine Pocong’ları görebilmek için dışarıya akın etmiş.

Bunun üzerine yöntem değiştirilmiş ve ‘sürpriz devriyeler’ yapılmaya başlanmış. Bir anda ‘hayaletleri’ gören köy sakinleri korku içinde evlerine dönmeye başlamış.

Köy sakinlerinden Karno Supadmo, “Pocong’lar görülmeye başladığından beri çocuklar ve yaşlılar evlerden ayrılmadı. İnsanlar bir araya gelmiyor ya da akşam dualarından sonra sokakta zaman geçirmiyor” dedi.

Endonezya'da salgın nedeniyle şimdiye kadar 399 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 4 bin 557'ye ulaştı.