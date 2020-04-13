Pazar yerlerinde yoğunluk: Sosyal mesafe kuralına uyulmadı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle ilan ettiği sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bursa'da bugün kurulan pazarlarda yoğunluk meydana geldi.

İnegöl ilçesinde kurulan pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta ekipleri ise, esnaf ve vatandaşlara maskesiz ve eldivensiz bulunmamaları konusunda uyarılar yaptı. Pazar yerinin girişinde ise maske dağıtıldı.

Ankara'dan da benzer görüntüler geldi

Ankara'da da pazar yerlerinden benzer görüntüler yaşandı. Sokağa çıkma yasağının ardından özellikle Ulus Yeni Hal Pazarı, yoğun ilgi gördü. Koronavirüse karşı maske takarak önlem alan vatandaşlar, pazarda alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Tezgahların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

© DHA / "Siz görüyorsunuz sosyal mesafeye uyan var mı? Burada uymanın mümkünatı yok. İnsanların korunduğunu da pek zannetmiyorum."

Maskesinin içine kağıt mendil koyarak, virüsten korunmaya çalışan müşterilerden Sadık Öztürk, pazarda sosyal mesafeye uymanın mümkün olmadığını söyledi. Öztürk, "Siz görüyorsunuz sosyal mesafeye uyan var mı? Burada uymanın mümkünatı yok. İnsanların korunduğunu da pek zannetmiyorum. Korunan kendine korunur. Korunmayan sana bana bulaştırır. Ben korunmak için mümkün olduğunca evden çıkmıyorum. Alışverişe çıkarsak sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum" diye konuştu.