Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat ürettiler

Bakteri ve virüsleri kendi kendine öldürebilen 'cuverro' isimli metalle birçok alanda tutamak üreten 8 kişilik ekip, insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemeye yönelik anahtarlık şeklinde bir aparat üretti.

Bakteri ve virüsleri kendi kendine öldürebilen "cuverro" isimli metalle birçok alanda tutamak üreten 8 kişilik ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bankamatikten asansöre, kapı açmadan çekmece kapamaya kadar birçok alanda insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemeye yönelik anahtarlık şeklinde bir aparat üretti.

Cuverro isimli metali Türkiye'ye getirip, mikrop ve virüsün yayılmasını önlemek için farklı alanlarda kullanan ekibin çalıştığı firmanın yurt dışı operasyonlarını organize eden Bünyamin Yılmaz, cuverro hakkında bilgi verdi.

Cuverronun özelliğinin metal alaşımdan yapılan ve kendisine temas eden bakteri ve mikropları tamamen öldürdüğünü belirten Yılmaz, bu özelliklerin Amerika'daki Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onaylandığını, Türkiye'de de üniversitelerde yaptırdığı laboratuvar sonuçlarına göre olumlu sonuç aldığını ifade etti.

Yılmaz, "En önemli özelliği ne yaparsanız yapın antimikrobiyel özelliğini değiştiremiyorsunuz. Bunu kesseniz de çizseniz de bu özelliğini yok edemiyorsunuz. Dezenfektan kadar etkili, bakteri ve virüsleri öldürüyor" diye konuştu.

Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat © AA /

Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat © AA / 1 / 2 © AA / Bakteri ve mikropları öldüren maddeyle anahtarlık şeklinde aparat

‘El değmeden dokunmayı sağlıyor’

Cuverro maddesi ile bankamatik, asansör düğmesi, pos makinesi gibi birçok kişinin temasta bulunduğu alanlarda el değmeden dokunmayı sağlayan anahtarlık hakkında bilgi veren Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘Hammaddesi Türkiye'de üretilebilir’

"Uzmanların söylediklerine göre enfeksiyon hastalıklarının yüzde 80'i temas yoluyla gerçekleşiyor. Çok fazla insanın temas ettiği yüzeylere çözüm üretmek üzere böyle bir ürün yapmak istedik. Normalde ATM'de eğer bir bakteri yükü varsa elinizle temas ettiğinizde bu bakteriyi elinize taşımış oluyorsunuz. Fakat bu ürünle oraya temas ettiğinizde ürünün üzerine bakteri bulaşsa bile ancak ürün kendisine temas eden bakteri ve virüsleri öldürdüğü için siz cebinizde temiz bir şey taşımış oluyorsunuz."

Cuverronun, Amerikan menşeli bir madde olduğunu ancak edindikleri bilgiler doğrultusunda Türkiye'de de üretilebilir olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu ürün üzerinde 4-5 yıldır çalışıyoruz. Bu ürünün Türkiye'de nasıl üretilebileceği, nasıl yapılabileceği konusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Ürün, Türkiye'de üretilemez bir ürün değil. Türkiye’de nasıl üretebiliriz diye üzerinde çalıştık. Şu anda hammaddeyi Türkiye'ye getirip burada işliyoruz ancak hammaddesi Türkiye'de üretilebilir" ifadelerini kullandı.

Dünyada farklı alanlarda kullanılıyor

Türkiye'deki bazı hastanelerin kapı kollarını, kapı itme plakalarını, lavabolarda temas edilen alanları, butonları bu madde ile ürettiklerini söyleyen Yılmaz, maddenin dünyadaki diğer kullanım alanlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastanelerdeki itme plakaları, market arabalarındaki tutamaklar, oyun parklarındaki çocukların tutmuş olduğu yerler bu üründen üretilebilir. Dünyada birçok hastane, havalimanı checkin deski, metroların bilet satın alma yerleri, oyun parkları, okullarda çocukların dolap kulpları, otobüslerin tutamakları, dumbelllar cuverrodan üretiliyor."