Putin: Rusya'da koronavirüsle ilgili durum kötüye gidiyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ele alındığı toplantıda konuşan Putin, "Durumun her gün değiştiğini ve maalesef kötüye gittiğini görüyoruz. Hastaların sayısı artıyor, üstelik özellikle de ağır vakalar giderek artıyor" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova'nın katıldığı toplantıda yetkililerden kısa ve uzun vadeli tahminlere ilişkin günlük rapor sunmalarını isteyen Putin, "Önümüzdeki haftalar birçok açıdan belirleyici olacak. Bu nedenle ülke geneline ve bölgelere ilişkin bilgiler, raporlar almak istiyorum. Özellikle de riskin yüksek olduğu bölgelere ilişkin" dedi.

Başta vatandaşlara tıbbi yardım ulaştırılmasıyla ilgili olanlar olmak üzere, izlenen stratejinin esnek ve hızlı şekilde düzeltilmesi için en karmaşık ve olağanüstü olanlar da dahil tüm senaryoların göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydeden Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm sağlık sistemi, tek bir mekanizma halinde çalışmalı. Bu bağlamda, hem federal yapılar hem de bölgeler arasında doğru etkileşim kurulması gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Burada Sağlık Bakanlığı birimlerinin, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'nın (FMBA), diğer sağlık kuruluşlarının ve özel kliniklerin çalışmalarına dikkat çekmek istiyorum. Hükümet, tüm bu çalışmaların koordinasyonu için gereken yetkilere sahip."

Rus lider, "Tüm detayların ve seçeneklerin dikkate alınması, oluşan yükün hastanelere ve kliniklere orantılı şekilde dağıtılması, belirli bölgelerdeki duruma göre manevra imkanına sahip olunması gerektiğini tekrarlıyorum. Demek istediğim, sağlık personeli için koruyucu malzemelerin, solunum cihazlarının, ilaçların ve doktorların o anda en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi" dedi.

'Savunma Bakanlığı'nın imkanlarından yararlanabiliriz'

Putin, Moskova ve bazı bölgelerde acil servis, klinik ve hastanelerdeki personelin son haftalarda son derece yoğun şekilde ve büyük yük altında çalıştığına dikkat çekerek, hem ilgili üniversitelerdekiler de dahil tüm personel potansiyelinin kullanılması ve bu uzmanların ek ödeme ile koruyucu cihazlar alması gerektiğini söyledi.



Putin, Rusya Savunma Bakanlığı uzmanlarının yurtdışında Kovid-19'la mücadele çalışmalarına yardım ederek oldukça verimli çalışmalar yürüttüğünü de anımsattı.

Söz konusu askeri uzmanların zor koşullarda çalışma deneyimi kazandığını belirten Putin, gerektiğinde Rusya Savunma Bakanlığı'nın imkanlarının da kullanılabileceğini ekledi.