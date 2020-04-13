Şoförü kurtarmak isteyen yolcu: Biz inelim, adama ceza kesmeyin

Hafta sonu ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplu taşıma araçları üzerinde 'yüzde 50 yolcu kapasitesi' denetiminde bulundu.

Cendere Caddesi üzerinde denetimlerde bulunan polis, durdurdukları otobüs ve minibüslerde, sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti. Sürücülere uyarılarılarda bulunan polis, yolculara da maske takmalarının zorunlu olduğunu hatırlatarak sosyal mesafeye dikkat etmeleri söyledi.

Denetimler kapsamında durdurulan bir minibüsü kontrol eden polis, sürücünün fazla yolcu aldığını fark etti. Bunun üzerine polis yolcuları uyardı ancak minibüsteki yolcu buna karşılık polise, “Şoföre ceza yazmayın biz inelim” dedi. Polis ise kapasitenin aşıldığını gördüklerinde araca binmemeleri söyledi.

Vatandaşları kapasite konusunda bilgilendiren polis, sürücüye 1000 lira idari para cezası uyguladı. Öte yandan aracının muayenesini yaptırmayan bir minibüs şoförüne de 288 lira para cezası kesildi. Fazla yolcu alan minibüs şoförü ise farkında değilim diyerek kendini savundu.