Dünyanın dört bir yanında koronavirüse karşı kullanılan maskeler

Adana'da en çok tüketilen yemeklerin başında gelen şırdan için vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya girdi. Bir kişi "Adanalının şırdan aşkına hiçbir şey engel olamaz. Yataktan kaldırıyor bu şırdan aşkı. Koronavirüs falan dinlemez. Bu şırdanın suyunu içtiğin zaman müthiş bir şekilde enerji verir. Koronavirüs bile etkilemez” dedi.