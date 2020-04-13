Dünyanın dört bir yanında koronavirüse karşı kullanılan maskeler

Sputnik, bu koşullarda çeşitli ülkelerde kendini korumak için farklı yöntemlere başvuran insanların görüntülerini bir galeride topladı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 1 milyon 830 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 113 bini, iyileşenlerin sayısı ise 420 bini aştı. Virüsün tün dünyayı etkisi altına aldığı bu zorlu dönemde birçok ülkede koruma yöntemlerinin vazgeçilmezi olan maske sıkıntısı yaşanıyor.
Sputnik, bu koşullarda çeşitli ülkelerde kendini korumak için farklı yöntemlere başvuran insanların görüntülerini bir galeride topladı.
Şimdiye kadar Antalya'nın Kaş ilçesinde koronavirüs vakasının tespit edilmediği belirtildi. Jandarma ekipleri durumun kontrol altında kalması için ilçeye giriş ve ilçeden çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor.
Adana'da en çok tüketilen yemeklerin başında gelen şırdan için vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya girdi. Bir kişi "Adanalının şırdan aşkına hiçbir şey engel olamaz. Yataktan kaldırıyor bu şırdan aşkı. Koronavirüs falan dinlemez. Bu şırdanın suyunu içtiğin zaman müthiş bir şekilde enerji verir. Koronavirüs bile etkilemez” dedi.
İzmir'de, metro seferlerinin 10.00-16.00 ve 21.00-00.20 arasında yarım saatte bir yapılması sebebiyle vagonlarda insan yoğunluğu oluştuğunu öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya’da ilan edilen karantina kurallarına uymayan bir kadın mahkemeye çıkarılmasını çıplak bir şekilde polis arabasının üstüne çıkarak protesto etti.
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