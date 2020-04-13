İspanya’da karantina kuralına uymayan kadından polis aracı üzerinde çıplak protesto

İspanya’nın Malaga şehrine bağlı Torremolinos’un Costa del Sol bölgesinde bir kadın, koronavirüs salgınına yönelik karantina kurallarına uymadığı için mahkemeye çıkarılarak, kefaletle serbest bırakıldı.
WATCH: Police Arrest Wild Naked Woman in Costa Del Sol’s Torremolinos After Jumping onto a Police Car - Euro Weekly News Spain Spain News Article https://t.co/IPnmWm15Em via @euroweeklynews— Euro Weekly News (@euroweeklynews) April 13, 2020
Duruma tepki gösteren 41 yaşındaki kadın, çıplak halde polis arabasının üzerine çıkarak protesto etti. Kimliği açıklanmayan kadına copla müdahale eden polis memurları, kadını tekrar gözaltına aldı. Kadın ambulansla olay yerinden uzaklaştırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
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