Adana'da şırdan kuyruğu: 'Bu aşka hiçbir şey engel olamaz'

Adana'da en çok tüketilen yemeklerin başında gelen şırdan için vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya girdi. Bir kişi "Adanalının şırdan aşkına hiçbir şey engel olamaz. Yataktan kaldırıyor bu şırdan aşkı. Koronavirüs falan dinlemez. Bu şırdanın suyunu içtiğin zaman müthiş bir şekilde enerji verir. Koronavirüs bile etkilemez” dedi.

Gece saat 03:00'a kadar Adana’da açık olan bazı şırdancıların önünde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun halde sıraya giriyor ve şırdanlarını paket olarak alıp evlerine götürüyor.

Bazı vatandaşlar ise şırdanı alınca evine kadar bile bekleyemeyip yolda yemeye başlıyor.

'Talep yine yüksek'

Şırdancı Emin Kertiş, koronavirüsten dolayı paket servise döndüklerini belirterek, “Dükkan içerisinde yemek yasak. Satışlar düştü ama yine de iyi. Adanalılar şırdana talep gösteriyor. Adanalılar bunu yemezse olmaz. Şırdan, olmazsa olmazlardandır. İnsanlar artık evlerine çekildiler bu nedenle düşüş var ama talepte yine var. Biz herkesten şırdanı sattığımız için teşekkür alıyoruz. Gece 3’e kadar satışa devam ediyoruz” dedi.

Kertiş, şehir dışından da talep geldiğini ve koronavirüse rağmen kargo ile şırdan gönderdiğini söyleyerek, “Şırdanı yemeden Adanalılar yatamıyor. Koronavirüs engel olmadı. Bu yemeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini zaten doktorlarımız açıklamıştı. Adanalının virüs ilacı diyebiliriz bunlara” şeklinde konuştu.

'Şırdan aşkına hiçbir şey engel olamaz'

Şırdan almaya gelen Taner Yıldırım isimli vatandaş, şırdan sevgisinin koronavirüs korkusunun önüne geçtiğini kaydederek şunları kaydetti:

“Gece saat 2’de olsa geliyoruz. Dükkanda yemek yasak olduğu için pakete döndü burasıda. Bizde alıp evimize götürüyoruz ve orada yiyoruz. Yemesek olmaz. Gece saat kaç olursa geliyoruz. Mesafeyi koruyarak gelip şırdanımızı alıyoruz. Adanalının şırdan aşkına hiçbir şey engel olamaz. Yataktan kaldırıyor bu şırdan aşkı. Koronavirüs falan dinlemez. Bu şırdanın suyunu içtiğin zaman müthiş bir şekilde enerji verir. Koronavirüs bile etkilemez."