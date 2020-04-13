Beyaz Saray, Trump'n Dr. Fauci'yi 'kovacağı' iddiasını değerlendirdi: Bu medya dırdırı gülünç

ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü mensubu Dr. Anthony Fauci'yi kovacağını iddia etti.

Sözgelimi iddia, 79 yaşındaki halk sağlığı uzmanının, Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ilgili umursamaz politikalarına karşı gelmesiyle birlikte ortaya atıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Bu medya dırdırı gülünç. Trump, Dr. Fauci'yi kovmuyor" dedi.

“President Trump is not firing Dr. Fauci," White House's Hogan Gidley says. "This media chatter is ridiculous." — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 13, 2020

Gidley, "Dr. Fauci Başkan Trump'ın güvenilir danışmanı oldu ve hala öyle" ifadelerini kullandı.

Öte yandan iddiayı pekiştiren bir başka olay da, Trump'ın "#FireFauci" (Fauci'yi Kov) etiketinin yer aldığı bir paylaşımı retweet ettiğinin söylenilmesi oldu.

Fauci, geçen günlerde CNN'e yaptığı açıklamada Trump yönetimine tepki göstererek, erken önlem almakla daha fazla hayatın kurtarılmış olabileceğini söylemişti.