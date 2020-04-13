Bolu’da, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden 67 yaşındaki Ayşe Bican’da, yapılan testlerin sonucunda Kovid-19 tespit edildi.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bican, 14 günlük tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuştu.

Yapılan son muayenesinin ardından taburcu edilen Bican, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

Kovid-19'u yenen 67 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu oldu https://t.co/Farw4D4DQw pic.twitter.com/tiHgByn1gg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 13, 2020

Bican, hastaneden ayrılırken, "Canlarım benim. Hakkınızı helal edin. Hepiniz benim evlatlarımsınız. Allah devlete, millete zeval vermesin. Ben hastalandım. Başka kimse hasta olmasın" dedi.