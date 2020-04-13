Ataşehir Belediye Meclis Üyesi 27 yaşındaki Uğurcan Demir koronavirüsten hayatını kaybetti

Ataşehir Belediye Meclis üyemiz, yol arkadaşımız, canım yavrum Uğurcan Demir'i kaybettik. Daha 27 yaşındaydı. Hayat doluydu. Koronavirüs aramızdan aldı. Sözün bittiği yer burası. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/mKIGeoafBN