Amerikalı tarihçi Cohen: ABD ve Rusya koronavirüse karşı birleşmeli

Amerikalı tarihçi Prof. Stephen Cohen, The Nation'a açıklamasında, sıradan ABD'lilerin ve Rusların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tepkisinin birbirine benzer ve farklı yönlerinin olduğunu belirterek, "Ruslar, özellikle de Moskovalılar, 20. yüzyılda o kadar olağanüstü durum yaşadı ki, belaya hazır olma durumu onların DNA’sına işlendi. Bu, onları farklı kılan özellik" ifadelerini kullandı.

Rusya ve ABD’deki bölgesel yönetimlerin davranışındaki farklılıklara da işaret eden profesör, "Rusya’nın farklı bölgelerinde krize tepki farklı olsa da genel olarak oradaki politikacılar, bizimkilerden farklı olarak uzmanların görüşünü dikkate almak zorunda. Mevcut durumda sağlık uzmanlarının görüşünü dikkate almak zorundalar. Dikey iktidar kendini böyle gösteriyor, insanlığın biriktirdiği bilgi görmezden gelinemez" dedi.

Mevcut durumun Moskova-Washington ilişkilerinde buzların erimesine yardımcı olması gerektiğini söyleyen Cohen, "Özellikle de şimdi, ABD ve Rusya arasında rahatlamaya, belki de 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler’e karşı olduğu gibi ittifaka ihtiyacımız var. Bu virüsün arz ettiği tehlike bu ittifakı yeniden güncel yapıyor" diye konuştu.