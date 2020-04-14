ABD'ye ait Theodore Roosevelt uçak gemisinde bir denizci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kovid-19 vakaları gün geçtikçe artan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde bir denizci, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlerde, kimliği açıklanmayan denizcinin, hastalığa yakalandıktan sonra geçen hafta Guam Adaları'ndaki donanma hastanesinin yoğun bakım ünitesine sevk edildiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uçak gemisinde son olarak 600 denizcinin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini paylaştı. Bu sayı, mürettebatın yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.
A sailor assigned to the USS Theodore Roosevelt (Captain Crozier's former ship), who was admitted to the US Naval Hospital Guam's ICU last week, died today of COVID-related complications, per the US Navy.— Peter Alexander (@PeterAlexander) April 13, 2020
Theodore Roosevelt gemisi, üzerindeki 5 bine yakın personelle, mürettebatın test ve tedavi edildiği Guam adasında karantinaya alınmıştı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan geminin kaptanı Brett Cozier, salgın nedeniyle personelin tahliyesine ilişkin gönderdiği mektubun basına sızmasının ardından istifasını vermişti.
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